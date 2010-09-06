Работа с англофорумами

Пока - только фильтрация и разбивка списка форумов по категориям (темам) и РЕГ в подходящих

Потом - будет и постинг

Обращаю внимание - и РЕГ и постинг - только по теме

Всё равно: вручную или с пом.программных средств

Главное - отчет со ссылками для проверки и отсутствие "левых" (нетематических) ссылок, т.е. идеальным вариантом будет ручная фильтрация в начале работы.

А там уже можно и ХРУМЕРОМ по отфильтрованной базе (или по-другому)...

Можно все писать здесь (Ваши заявки скрыты от других)

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