Контент для сайта о недвижимости

Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка261 просмотр
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Необходимо наполнение сайта о недвижимости – тенденции, аналитика рынка, юридические ситуации и т.п. Сайт является по сути блогом на движке WorldPress.

Цель работы сайта – подача информации об агентстве недвижимости (собственнике сайта) и, если получится, заработок на контекстной рекламе.

Интересует как первоначальное наполнение, так и последующее пополнение уникальным контентом.

13 лет назад
AngelMax
Макс 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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