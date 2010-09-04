Добавить книги на сайт

Необходимо составить базу точек продаж в Москве. Все едальни, которые обычно расположены в ТЦ все едальни, которые имеют собственных вход, например, сабвей. вообщем, идея в том, что нужны все "быстропиты" в одной базе. по формату, нужно центральный офис, его ...