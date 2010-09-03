Поудалять ненужные разделы и добавить нужные

Скрипт - доска объявлений, управление через браузер

Нужно вычистить разделы и добавить связанные со стоматологией (клиники, частники, институты, оборудование и тд), так чтоб смотрелось красиво

Плачу 300 рублей, если работа будет выполнена душевно то 500 рублей