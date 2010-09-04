Добавление фильмов+описание на сайт.

Наполнение сайтовЗавершен13 заявок323 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны люди которые будут добавлять фильмы+их описание в базу.

Добавлять нужно:

1. Название фильма.

2. Обложку с кинопоиска.

3. Описание с кинопоиска.

4. Код видео из ВК.

подробней объясню в icq.

Просьба писать цены сразу за 100 фильмов.

В дальнейшем возможно работа администраторами и модераторами на сайте.

13 лет назад
AlexArt
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$7
1 день
Супер исполнитель. Добавил огромное количество информации в базу буквально за несколько часов. Будем работать еще! Рекомендую!
Заказчик внятно изложил суть задания, и вовремя все оплатил. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Раскладывание позиций каталога по категориям

    $330

    Итак, есть каталог позиций - 28000 наименований. Позиции - аптечный ассортимент. Нужно разложить данные позиции по категориям. Поэтому желателен человек, знающий аптечный ассортимент, чтобы ему было проще ориентироваться. но это условие не обязательно. стоимость 1 позиции - ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение сайта информацией

    На сайт fyt.k надо наполнить: 1. категорию клубы (50 штук) 2. Категорию детские центры (30 шт) 3. Категорию инструкторы 20 штук 3.категорию событие 10 штук откуда брать инфо для заполнения я предоставляю ссылки. Дальнейшие перспективы для наполнения сайта статьями. желаемую цену ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Добавление товаров в интернет магазин

    $500

    Подготовка материалов для размещения в интернет магазине. На входе Вы получаете сайт фабрики-производителя мебели, прайс, и список того товара, над которым будете работать. На выходе необходимо получить таблицу в Excel, заполненную описаниями - с сайта/каталога производителя (габаритами, ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнить интернет-магазин товарами

    Здравствуйте. Ищу человека, который смог бы наполнить интернет-магазин товарами. Даю список товаров в эксель-файле. По этому списку необходимо наполнить магазин - фотографии, характеристики и описания брать с сайтов-производителей или с маркета. Ориентировочно 200 наименований.

    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • База быстропитов

    Необходимо составить базу точек продаж в Москве. Все едальни, которые обычно расположены в ТЦ все едальни, которые имеют собственных вход, например, сабвей. вообщем, идея в том, что нужны все "быстропиты" в одной базе. по формату, нужно центральный офис, его ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать тему на различных московск. бизнес форумах

    Там где обитают предприниматели, представители малого и среднего бизнеса. Сообщение о том что будет бесплатная он-лайн консультация по продвижению сайта в Яндексе. Кто возьмется и за сколько?

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заполнение каталога

    Необходим ручной перенос каталога. Оплата поэтапная за каждые 200 позиций. Заполняется 1 поле - копипастом, а также к карточке товара цепляются файлы (фото, описания). 1 файл цепляется где-то к 100 позиций, т.е. он одинаковый. Прошу цену за ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Надо наполнить сайт на Джумле (VirtueMart)

    $10

    Требуется на страницы http://expro.ru/catalog/office/boss/vasantaprice http://expro.ru/catalog/office/boss/companonprice добавить товары из файла http://narod.ru/disk/24387193000/price.zip.html Надо проверить какие позиции уже есть на сайте и добавить недостающие. Фотки для сайта надо будет порезать из Екселя. Админка - Джумла с VirtueMart Срок - сутки. Оплата 300р. в webmoney после ...

    Virtuemart
    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад