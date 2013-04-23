Добрый день. Нужно нарисовать дизайн календаря, формата А2 в подарок для человека на день рождения. Нужно чтобы вы могли нарисовать быстро и чтобы все было подготовлено для цифровой печати. Нарисовать нужно два варианта. На плакате нужно красиво изобразить текст: "Какой ...