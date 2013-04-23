Доброго времени суток. Нужен дизайнер, для подготовки тематических бумажных писем. Чтобы было понятно - несколько примеров прикрепил в приложение. Тематик очень много, то что актуально сейчас: 1. 14 февраля 2. 8 марта 3. День рождения Было бы отлично, если бы Вы были ...
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- Дизайн продукции25 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужен человек, который сможет сделать макет конверта из листа А4. Подробности: Из листа формата А4 нужно сделать конверт, на лицевой стороне конверта будет печататься адрес получателя. То есть, на выходе мне нужен файл *.psd, в котором будет ...Дизайн продукции12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Собственно, нужен дизайн главной страницы сайта-визитки для охранной фирмы. Нужно нарисовать за 2-3 дня. Заявки открыты.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Доброго времени суток. Нужно нарисовать письмо из Хогвардса. Объясню суть: Нужно нарисовать письмо из Хогвардса на английском и русском языке (текст и примеры дам). На выходе нужен исходник, в котором можно редактировать имя получателя и некоторые другие данные и ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $30
Добрый день. Нужно сверстать или доработать недоделаную верстку сайта. Макет в формате .tif В приложению превью. Если уверены что справитесь - оставляйте контакты. Желательно доделать все побыстрее.HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Прошу сверстать очередной макет (в приложении). Будет хорошо если успеете за выходные. От вас цена и срок. Спасибо!HTML-верстка24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $25
Собственно, нужно нарисовать небольшой блок/схему для сайта, в стиле самого сайта. Смотрите в приложении, там все более ясно. Располагаться будет на странице http://sis.deiv.com/index.php?id=11 Под блоком будет текстовое описание. Нужно сделать до завтра. От вас: цена и сроки. Сможете сделать сегодня ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день. Нужно нарисовать дизайн календаря, формата А2 в подарок для человека на день рождения. Нужно чтобы вы могли нарисовать быстро и чтобы все было подготовлено для цифровой печати. Нарисовать нужно два варианта. На плакате нужно красиво изобразить текст: "Какой ...Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброе утро. Нужно нарисовать три макета, полностью одинаковых по структуре и функционалу, но на три разные тематики. Тематика: 1. Компьютерные игры 2. Инфопродукты 3. Кредитные карты. Подробное ТЗ обсудим с исполнителем. Пока нашел сайт, который очень нравится, практически тоже самое что ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть текстовый файл (своего рода база данных), в котором в каждой строчке есть текст, разная информация в разных тегах. Нужно чтобы информация из этого файла предсталялась в виде табички: ...Закрыт11 лет назад
Привет. Хочу научиться писать парсеры. Берем какой либо сайт и пишем под него парсер, чтобы на выходе получить базу с данными. Пишете код, комментируете, я смотрю, задаю вопросы в скайпе. Сайт можете предложить сами. От вас цена, желательно все сделать ...Закрыт11 лет назад
- $150
Добрый день. Есть сайт, который нужно подключить к функционалу партнерской программы. Есть ПП. Есть сайт, подключенный к фунционалу партнерской программы. Нужно подключить сайт по api по примеру и комментариям кодеров в файлах api партнерской программы. ВОзможно, нужно будет дописать какие-то ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Нужен рип шаблона с templatemonsters номер 41902 для Wordpress Предпочтение человеку с опытом. От вас - цена и сроки. Спасибо!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Есть самописная CMS, есть html-верстка +-10 страниц. Нужно одеть верстку на движек. Шаблонизатор Smarty. Движек можно увиведть - russdate.org От вас: цена/сроки/опыт Работы много, надеюсь на постоянное сотрудничество. Спасибо.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток. Нужены люди, который смогут в любое время суток вносить правки и дописывать функционал в ИМ на OpenCart. Платим много - но нужно чтобы вы по требованию сразу могли начать работу. Оставляйте контактные данные. Спасибо.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Бот/автоответчик для сайта Автоответчик должен поддерживать диалог, с написавшим ему пользователем в личных сообщениях сайта. Автоответчик не должен каждому пользователю всегда отвечать одинаково. Должна быть база ответо Структура: 1. Начало диалога. А. Приветствие. Б. Ответ на встречный вопрос или отправка своего ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Ищу людей, готовых дописывать новый функционал для сервиса знакомств и вносить правки в уже имеющийся. Сайт: sosoweb.biz Правки которые нужно сделать сегодня: 1. Определение знака зодиака по дате рождения. 2. Ввести поле Статус. 3. Вывести поле "О себе" (уже ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброе утро. Нужно написать парсер анкет с сайта trulolo.com с добавлением анкет в базу моего сайта. Нужно парсить фотки + личную информацию. Структуру своей базы покажу исполнителю. (ничего сложного) От вас цены/сроки. Рассмотрю покупку готовых парсеров для других сайтов ...Закрыт11 лет назад
Добрый день. Нужно написать модуль автоответчика для социальной сети. То есть это должен быть модуль, которйы ведет диалоги по схеме, а так же запоминает базу вопросов и ответов. Задача не тривиальная. ТЗ составим вместе с разработчиком. От вас: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток. Нужен человек, который сможет внести правки в сайт (ТЗ в приложении) Такие правки появляются каждый день. Будет хорошо, если вы готовы постоянно работать над сайтом. Оплата по выполненому ТЗ (скидываю тз -> оцениваете -> ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад