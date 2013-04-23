AlexArt

Александр AlexArt

 
34 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
http://kotorr.ru

Отзывы по аналитике проектов, smm/smo, поисковой оптимизации: http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=607483

Отзывы по разработке: http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=744328

  • Дизайн художественных бумажных писем.

    Доброго времени суток. Нужен дизайнер, для подготовки тематических бумажных писем. Чтобы было понятно - несколько примеров прикрепил в приложение. Тематик очень много, то что актуально сейчас: 1. 14 февраля 2. 8 марта 3. День рождения Было бы отлично, если бы Вы были ...

    Дизайн продукции25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Макет конверта из листа А4.

    Добрый день. Нужен человек, который сможет сделать макет конверта из листа А4. Подробности: Из листа формата А4 нужно сделать конверт, на лицевой стороне конверта будет печататься адрес получателя. То есть, на выходе мне нужен файл *.psd, в котором будет ...

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать письмо из Хогвардса. Формат А4.

    Доброго времени суток. Нужно нарисовать письмо из Хогвардса. Объясню суть: Нужно нарисовать письмо из Хогвардса на английском и русском языке (текст и примеры дам). На выходе нужен исходник, в котором можно редактировать имя получателя и некоторые другие данные и ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать заново или доверстать сайт из .tif

    $30

    Добрый день. Нужно сверстать или доработать недоделаную верстку сайта. Макет в формате .tif В приложению превью. Если уверены что справитесь - оставляйте контакты. Желательно доделать все побыстрее.

    Верстка сайта
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать макет.

    Добрый день. Прошу сверстать очередной макет (в приложении). Будет хорошо если успеете за выходные. От вас цена и срок. Спасибо!

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать блок для сайта в стиле самого сайта.

    $25

    Собственно, нужно нарисовать небольшой блок/схему для сайта, в стиле самого сайта. Смотрите в приложении, там все более ясно. Располагаться будет на странице http://sis.deiv.com/index.php?id=11 Под блоком будет текстовое описание. Нужно сделать до завтра. От вас: цена и сроки. Сможете сделать сегодня ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн плаката-календаря для подарка. Формат А2.

    $50

    Добрый день. Нужно нарисовать дизайн календаря, формата А2 в подарок для человека на день рождения. Нужно чтобы вы могли нарисовать быстро и чтобы все было подготовлено для цифровой печати. Нарисовать нужно два варианта. На плакате нужно красиво изобразить текст: "Какой ...

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать три похожих макета на три разные темы

    Доброе утро. Нужно нарисовать три макета, полностью одинаковых по структуре и функционалу, но на три разные тематики. Тематика: 1. Компьютерные игры 2. Инфопродукты 3. Кредитные карты. Подробное ТЗ обсудим с исполнителем. Пока нашел сайт, который очень нравится, практически тоже самое что ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Составление таблицы из файла

    Есть текстовый файл (своего рода база данных), в котором в каждой строчке есть текст, разная информация в разных тегах. Нужно чтобы информация из этого файла предсталялась в виде табички: ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Научить писать парсеры php

    Привет. Хочу научиться писать парсеры. Берем какой либо сайт и пишем под него парсер, чтобы на выходе получить базу с данными. Пишете код, комментируете, я смотрю, задаю вопросы в скайпе. Сайт можете предложить сами. От вас цена, желательно все сделать ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подключить сайт к api ПП по примеру

    $150

    Добрый день. Есть сайт, который нужно подключить к функционалу партнерской программы. Есть ПП. Есть сайт, подключенный к фунционалу партнерской программы. Нужно подключить сайт по api по примеру и комментариям кодеров в файлах api партнерской программы. ВОзможно, нужно будет дописать какие-то ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Одеть верстку на движок (smarty)

    Добрый день. Есть самописная CMS, есть html-верстка +-10 страниц. Нужно одеть верстку на движек. Шаблонизатор Smarty. Движек можно увиведть - russdate.org От вас: цена/сроки/опыт Работы много, надеюсь на постоянное сотрудничество. Спасибо.

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исполнитель для работы с OpenCart

    Доброго времени суток. Нужены люди, который смогут в любое время суток вносить правки и дописывать функционал в ИМ на OpenCart. Платим много - но нужно чтобы вы по требованию сразу могли начать работу. Оставляйте контактные данные. Спасибо.

    OpenCart
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Бот/автоответчик для сайта

    Бот/автоответчик для сайта Автоответчик должен поддерживать диалог, с написавшим ему пользователем в личных сообщениях сайта. Автоответчик не должен каждому пользователю всегда отвечать одинаково. Должна быть база ответо Структура: 1. Начало диалога. А. Приветствие. Б. Ответ на встречный вопрос или отправка своего ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист для поддержки сайта

    Добрый день. Ищу людей, готовых дописывать новый функционал для сервиса знакомств и вносить правки в уже имеющийся. Сайт: sosoweb.biz Правки которые нужно сделать сегодня: 1. Определение знака зодиака по дате рождения. 2. Ввести поле Статус. 3. Вывести поле "О себе" (уже ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать парсер анкет с сайта.

    Доброе утро. Нужно написать парсер анкет с сайта trulolo.com с добавлением анкет в базу моего сайта. Нужно парсить фотки + личную информацию. Структуру своей базы покажу исполнителю. (ничего сложного) От вас цены/сроки. Рассмотрю покупку готовых парсеров для других сайтов ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать бота/автоответчика

    Добрый день. Нужно написать модуль автоответчика для социальной сети. То есть это должен быть модуль, которйы ведет диалоги по схеме, а так же запоминает базу вопросов и ответов. Задача не тривиальная. ТЗ составим вместе с разработчиком. От вас: ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внести правки в сайт

    Доброго времени суток. Нужен человек, который сможет внести правки в сайт (ТЗ в приложении) Такие правки появляются каждый день. Будет хорошо, если вы готовы постоянно работать над сайтом. Оплата по выполненому ТЗ (скидываю тз -&gt; оцениваете -&gt; ...

    Правки на сайт
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
estampie
Лера 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать письмо из Хогвардса. Формат А4.
Было очень приятно и интересно работать с Александром. Как к заказчику - тоже никаких претензий, всё отлично. Саша, спасибо за сотрудничество и удачи со всеми проектами)
Отличный исполнитель. Выполнили несколько проектов - всем доволен!
Ответный отзыв
Ptaxa3o
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Дизайн главной сайта-визитки для охранной фирмы.
Александр - приятный в общении заказчик. А самое главное, хорошо понимает что ему нужно и умеет это донести исполнителю. С удовольствием поработала бы с вами еще!
Отличный исполнитель. Все требования ТЗ выполнены. Очень доволен работой.
Ответный отзыв
septem7_del
Украина
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
43 отзыва
$10
10 баллов
10 лет назад
Логотип для сайта
Все отлично! Рекомендую Александра как порядочного заказчика.
Работы была выполнена качественно и в срок! Будет сотрудничать еще, рекомендую!
Ответный отзыв
andronick83
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Построение графика из логов.
Хороший заказчик! Интересное задание, моментальная оплата. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Андрей показал себя отличным исполнителем. Выполнил задание очень быстро и качетсвенно. Написал небольшое руководство по использованию скрипта и помог с установкой. Очень доволен сотрудничеством. Будем работать еще. Спасибо!
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VeeJay
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$150
10 баллов
11 лет назад
ИМ под ключ на OpenCart
Считаю просто везением, что встретил такого заказчика. Александр очень грамотный и порядочный заказчик. Во время работы не было никаких проблем и неточностей, идеальная постановка задачи. Рекомендую и надеюсь на длительное сотрудничество!
Владимир отличный исполнитель. Сделал все четко по ТЗ, объяснил как работает система и подсказал в каком направлении двигаться дальше. Так же помог с небольшой дополнительной работой по функционалу, помог настроить дополнительные модули. Очень доволен работой, уверен что будет работать еще. Большое спасибо!
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