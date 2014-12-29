Дизайн художественных бумажных писем.

Нужен проект гирлянды из флажком с надписями S A L E -30 -50 -70 - соответственно на каждом флажке. размеры А4, треугольной формы. эта гирлянда для детского магазина в торговый комплекс. пример дала ниже.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Нужен дизайнер, для подготовки тематических бумажных писем.
Чтобы было понятно - несколько примеров прикрепил в приложение.
Тематик очень много, то что актуально сейчас:
1. 14 февраля
2. 8 марта
3. День рождения
Было бы отлично, если бы Вы были готовы помочь не только с дизайном, но с самим текстом (его не нужно будет искать и придумывать, нужно будет покритиковать или подсказать направление мысли)
От Вас: Примеры работ (любая область)/Ориентировочная цена (все равно будем обсуждать)
Интересует только долгосрочное сотрудничество.
Заявки открыты. Спасибо!
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