Дизайн художественных бумажных писем.

Доброго времени суток.

Нужен дизайнер, для подготовки тематических бумажных писем.

Чтобы было понятно - несколько примеров прикрепил в приложение.

Тематик очень много, то что актуально сейчас:

1. 14 февраля

2. 8 марта

3. День рождения

Было бы отлично, если бы Вы были готовы помочь не только с дизайном, но с самим текстом (его не нужно будет искать и придумывать, нужно будет покритиковать или подсказать направление мысли)

От Вас: Примеры работ (любая область)/Ориентировочная цена (все равно будем обсуждать)

Интересует только долгосрочное сотрудничество.

Заявки открыты. Спасибо!