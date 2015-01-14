Гирлянда из флажков для детского магазина

$5
Дизайн продукцииЗавершен12 заявок263 просмотра
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Нужен проект гирлянды из флажком с надписями S A L E -30 -50 -70 - соответственно на каждом флажке. размеры А4, треугольной формы. эта гирлянда для детского магазина в торговый комплекс.

пример дала ниже.

9 лет назад
orh-ideya
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
marselUtro
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Очень приятная девушка-дизайнер, отлично поняла стилистику, легко корректировала по пожеланиям. Работает точно и четко. Огромная благодарность!
Спасибо, было приятно поработать над таким милым проектом! ТЗ, оплата - все быстро и в срок.
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