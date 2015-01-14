Гирлянда из флажков для детского магазина

Нужно нарисовать дизайн упаковок компании ГОЛДКОРН (Компания корма) Упаковки должны быть красивые и презентабельные! Старые упаковки я скину в скайпе) Тип упаковок должен быть один, а остальное так как еа тех которые скидывал... то-есть с минералами ...