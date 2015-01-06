Визитка

$5
Дизайн продукцииЗавершен11 заявок154 просмотра
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Разработать макет визитки на тему автоюристов

9 лет назад
konkargin
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Молодец! Работу выполнил быстро и качественно, в соответствии с заданием.
Все отлично! Задание простое, утверждение быстрое, оплата - сразу!
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