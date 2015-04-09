Дизайн упаковки (бум.мешок) для сух. стой. смеси (цемент)

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно сделать макет дисконтной карты. Карта золотая и серебрянная, отличия только в цвете. Лого нет, нужно написать соответствующим шрифтом название салона. Карту нужно сделать почти как визитка - фон, вокруг основного рамка, внутри текст. Во вложении ...