Макет дисконтной карты

Дизайн продукцииЗавершен11 заявок222 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нужно сделать макет дисконтной карты.

Карта золотая и серебрянная, отличия только в цвете.

Лого нет, нужно написать соответствующим шрифтом название салона.

Карту нужно сделать почти как визитка - фон, вокруг основного рамка, внутри текст.

Во вложении визитка и фон, который нравится (нужно подобрать что-то похожее).

Срок - завтра до 14 00 по МСК, пишите цену.

9 лет назад
toxa2012
Антон 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$10
1 день
Отличная работа!
Ответственный заказчик. Рекомендую.
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