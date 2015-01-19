Требуется создать обложку для журнала в Киоск Аппстора. Обложка должна быть броской и при ресайзе в иконку не терять своей информативность и привлекательности. Образец прикреплен. При заявке просьба сразу давать ссылку на портфолио. Заявки без ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Нужно сделать макет дисконтной карты.
Карта золотая и серебрянная, отличия только в цвете.
Лого нет, нужно написать соответствующим шрифтом название салона.
Карту нужно сделать почти как визитка - фон, вокруг основного рамка, внутри текст.
Во вложении визитка и фон, который нравится (нужно подобрать что-то похожее).
Срок - завтра до 14 00 по МСК, пишите цену.
- Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/1X2Ne8lJnJ2mvFXPFpNOIEWE6SQfJ9hfX7ybu74kg_3g/edit https://docs.google.com/document/d/1kwpIbAiqEYbJBak4qIfU3ZYtAmCH7jQ6I-LXx9iUb-o/edit Нужен дизайн на сертификат для бесплатной доставки из Китая. Всего клиент сможет купить у нас 14 вариантов сертификатов. А вам надо нарисовать 4 шаблона. Первый шаблон это реклама сертификата (первая ссылка) Второй, третий и четвертый ...Закрыт9 лет назад
Привет! Я хотел бы дизайн для наклейки, которые можно было креить на ракламных досках в реальном мире. Для фейсбука. Лого, света, и стиль соответсвующий. Логотип + хеш тег F #WEBLANCER F #weblancer F /weblancer Думаю что скорее всего это горизонтальный бокс, ...Завершен9 лет назад
Нужна двусторонняя листовка a6 для размещения под "дворники" авто. Лицо - яркая реклама двух акций, задник - схема проезда (есть отрисовка, требуются незначительные корректировки). Желательно сделать сегодняЗавершен9 лет назад
Нужно сделать макет наклейки-этикетки на бутылку (поздравление с Новым годом) На украинском языке. Пример, ТЗ и размеры макеты во вложении. Сроки 2-3 дня, оплата 100грн.Завершен9 лет назад
Нужно придумать красивую этикетку на крышку от банки. Косметическое средство, паста для шугаринга. Авторская. При хорошем результате, будут ещё предложения.Завершен9 лет назад
Требуется дизайн односторонней листовки формата А6 готовой к печати с рекламным текстом. Оформление в стиле "продающей" рекламной листовки: Текст: Подключение к Яндекс.Такси на отличных условиях! С сохранением рейтинга и минимальной комиссией! Новые условия работы для водителей с 15 ...Завершен9 лет назад
Макет нужно сделать сегодня. Высота- 6 см. Ширина- 3 см. Разрешение- не ниже 300 dpi. Формат- tif Исходники скину после начала работы. По сути, макет уже есть в формате jpg. Оплата- в понедельник после утверждения редакцией журнала. Цены- ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо разработать лаконичный дизайн новогодней открытки. Образовательная организация специализируется на подготовке специалистов нефтегазового дела. Получателями открытки являются крупные нефтяные компании страны и администрации технических ВУЗов. Дизайн должен быть сдержанным и минималистичным. В приложении техническое задание ...Закрыт9 лет назад
- $150
Нужно создать дизайн кейса для колец подвесок по типу ниже с учетом одаптации его так же для подвесок https://www.youtube.com/watch?v=507GnbDt2EM или https://www.youtube.com/watch?v=IqDwcvLEgW0 подвеска вешается на края при открытии просто натягивается в закрытом состоянии хранится в свободной ячейки внутриДизайн продукции6 заявокЗакрыт9 лет назад