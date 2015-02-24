Создание обложки для интерактивного журнала

Требуется создать обложку для журнала в Киоск Аппстора. Обложка должна быть броской и при ресайзе в иконку не терять своей информативность и привлекательности. Образец прикреплен.

При заявке просьба сразу давать ссылку на портфолио. Заявки без ссылки рассматриваются в последнюю очередь.

Сумма по договоренности в зависимости от качества работ. Оплата предлагается с банковской карты на карту.