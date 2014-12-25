Этикетка для косметической продукции

Требуется дизайн односторонней листовки формата А6 готовой к печати с рекламным текстом. Оформление в стиле "продающей" рекламной листовки: Текст: Подключение к Яндекс.Такси на отличных условиях! С сохранением рейтинга и минимальной комиссией! Новые условия работы для водителей с 15 ...
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