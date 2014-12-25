Этикетка для косметической продукции

Нужно создать дизайн кейса для колец подвесок по типу ниже с учетом одаптации его так же для подвесок https://www.youtube.com/watch?v=507GnbDt2EM или https://www.youtube.com/watch?v=IqDwcvLEgW0 подвеска вешается на края при открытии просто натягивается в закрытом состоянии хранится в свободной ячейки внутри