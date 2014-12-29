Наклейка-этикетка на бутылку

Дизайн продукцииЗавершен7 заявок252 просмотра
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Нужно сделать макет наклейки-этикетки на бутылку (поздравление с Новым годом)

На украинском языке.

Пример, ТЗ и размеры макеты во вложении.

Сроки 2-3 дня, оплата 100грн.

9 лет назад
ALLEGRO-MUSIC
Евгений 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$5
1 день
Быстро, оперативно и качественно сработали. Спасибо!
Очень приятно было работать, корректная постановка задачи, своевременна оплата и адекватные заказчики.
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