Нужен дизайн наклейки для рекламы публичных страниц

Привет! Я хотел бы дизайн для наклейки, которые можно было креить на ракламных досках в реальном мире.

Для фейсбука. Лого, света, и стиль соответсвующий.

Логотип + хеш тег

F #WEBLANCER

F #weblancer

F /weblancer

Думаю что скорее всего это горизонтальный бокс, мне так кажется. Квадраным не очень получиться?

Что бы простому пользователю было понятно и легко найти эту публичную страницу.

Формат как понимаю для полиграфии, .cdr, .ai, .psd, .pdf

Оплата вебмани

UPD: Хештег WEBLANCER можно заменить на SAMPLE, мне мне нравиться эта биржа.

Наклейки я буду делать с названиями своих групп и страниц. Название райнов и сайтов.

UPD:

Ну вот пример моей страницы https://www.facebook.com/binaryoptions24

Её и рекламируем

надо сделать наклейку что бы люди могли найти её по урлу, не писать же целиком https://www.facebook.com/binaryoptions24

Хотелось бы кратко, /binaryoptions24 или #binaryoptions24

Да я наверное не указал размеры. Не А4 формат )) она должна быть маленькой.

1,5-3 см высота и 5-7см длинна