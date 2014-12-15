Вот ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1X2Ne8lJnJ2mvFXPFpNOIEWE6SQfJ9hfX7ybu74kg_3g/edit

https://docs.google.com/document/d/1kwpIbAiqEYbJBak4qIfU3ZYtAmCH7jQ6I-LXx9iUb-o/edit

Нужен дизайн на сертификат для бесплатной доставки из Китая. Всего клиент сможет купить у нас 14 вариантов сертификатов. А вам надо нарисовать 4 шаблона.

Первый шаблон это реклама сертификата (первая ссылка)

Второй, третий и четвертый это уже сам сертификат (вторая ссылка)

Разнца между 2,3 и 4 шаблоном это картинка (способ доставки). Там будет авиа, жд или море. От вас нужны 4 psd файлика с этими сертификатами. В 2,3 и 4 шаблоне есть места которые мы будем сами менять (в писывать имя клиента, срок годности сертификата)

Требования к сертификату:

1. Соответствует ТЗ выше

2. Сертификат должен быть в Китайском стиле. используйте в дизайне элементов, фона традиционные китайские мотивы. Драконы, панды, иероглифы.

возможно вы сможете найти какие-то элементы дизайна на наших сайтах

alitao.by

kupikupi.by

3. Дизайн должен быть ярким, привлекающим внимание. не лаконичным, а насыщенным различными элементами.

По сути, информации на сертификате минимум, но хотелось бы увидеть какие-то картинки на фоне, а не просто белый лист.