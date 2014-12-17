Сделать обложку к новогодней песне

$6
Дизайн продукцииЗакрыт9 заявок207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сделать новогоднюю обложку к моей новогодней композиции.Обращайтесь в лс.Получите исходное фото и дальнейшие пожелания и инструкции к работе.Оплата приват,webmoney

9 лет назад
_Sangel_
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
  • Похожие заказы

  • Флаер (купон) на скидку интернет магазина пиротехники

    Необходимо сделать оригинал макет флаера ф. А6 для запускаемого интернет-магазина пиротехники. 1-я сторона Дизайн в новогоднем стиле, рекламный слоган, информация о скидке, контакты, адрес, телефон. а) Вариант-1 Полноцвет б) Вариант-2 два ...

    Дизайн продукции14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн скидочной карты

    Здравствуйте! Нужен дизайн карты постоянного клиента. Красочный, яркий дизайн, согласно цветам сайта компании. Размер карты как у обычного банковского пластика. Предпочтения: - логотип компании - Контакты - Краткая памятка пользователя карты.

    Дизайн продукции32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать листовки

    Здравствуйте, нужно разработать листовку размером 150мм х 70мм. Листовки будут раздаваться в сети продуктовых магазинов(название магазинов "Лакомка" нужно отразить эту информацию на листовке шрифт - Scraps Cyr, цвет надписи алый.) номинал листовок 100 бонусов равен ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Макет дисконтной карты

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно сделать макет дисконтной карты. Карта золотая и серебрянная, отличия только в цвете. Лого нет, нужно написать соответствующим шрифтом название салона. Карту нужно сделать почти как визитка - фон, вокруг основного рамка, внутри текст. Во вложении ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сертификат

    $20

    Вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/1X2Ne8lJnJ2mvFXPFpNOIEWE6SQfJ9hfX7ybu74kg_3g/edit https://docs.google.com/document/d/1kwpIbAiqEYbJBak4qIfU3ZYtAmCH7jQ6I-LXx9iUb-o/edit Нужен дизайн на сертификат для бесплатной доставки из Китая. Всего клиент сможет купить у нас 14 вариантов сертификатов. А вам надо нарисовать 4 шаблона. Первый шаблон это реклама сертификата (первая ссылка) Второй, третий и четвертый ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн листовки а6

    Нужна двусторонняя листовка a6 для размещения под "дворники" авто. Лицо - яркая реклама двух акций, задник - схема проезда (есть отрисовка, требуются незначительные корректировки). Желательно сделать сегодня

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Наклейка-этикетка на бутылку

    Нужно сделать макет наклейки-этикетки на бутылку (поздравление с Новым годом) На украинском языке. Пример, ТЗ и размеры макеты во вложении. Сроки 2-3 дня, оплата 100грн.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад