Флаер (купон) на скидку интернет магазина пиротехники

Вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/1X2Ne8lJnJ2mvFXPFpNOIEWE6SQfJ9hfX7ybu74kg_3g/edit https://docs.google.com/document/d/1kwpIbAiqEYbJBak4qIfU3ZYtAmCH7jQ6I-LXx9iUb-o/edit Нужен дизайн на сертификат для бесплатной доставки из Китая. Всего клиент сможет купить у нас 14 вариантов сертификатов. А вам надо нарисовать 4 шаблона. Первый шаблон это реклама сертификата (первая ссылка) Второй, третий и четвертый ...