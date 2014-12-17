Флаер (купон) на скидку интернет магазина пиротехники

Требуется создать макет обложки для сборника стихов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать оригинал макет флаера ф. А6 для запускаемого интернет-магазина пиротехники.
1-я сторона Дизайн в новогоднем стиле, рекламный слоган, информация о скидке, контакты, адрес, телефон.
а) Вариант-1 Полноцвет
б) Вариант-2 два цвета
2-я сторона один цвет (ч/б) Информация о лучших предложениях магазина (картинка, название, цена со скидкой) 14 позиций.
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Проект бюджетный, предлагайте цену.
Работаю только с исполнителями с отзывами и портфолио.
Дедлайн-понедельник 14–00 МСК.
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