Макет дисконтной карты

Требуется создать макет обложки для сборника стихов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры
Нужно сделать макет ЗооМир+Рыбалка (совместная карта)
На лицевой: Карта разделена пополам, Вверху Зоомир - газон, зверюшки, внизу вода и написано рыбалка, изображения удочки, поплавка, рыбок и тд.
Надписи - ЗооМир+Рыбалка. На границе знак плюс
карта должна быть яркая, прикольная )))
На обороте текст на соответствующем фоне.
Сначала утверждаем лицо, потом оборот.
Пишите цену и срок.
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