Концепт этикетки для твердого сыра

# 1 — $ 50

Заказчик - компания ЭтноПродукт, небольшой производитель органической молочной и мясной продукции. Концепция ЭтноПродукт это производить продукцию из натуральных компонентов, с минимальной технологической переработкой, но все-таки на современных заводах с высоким уровнем гигиены. ЭтноПродукт запускает в производство два вида сыра, один - в виде круга, а другой - в виде бруска. Требуется разработать макет этикетки-самоклейки для каждого вида.

Требования к дизайну макета. Простой и стильный - не «наляпистый». Дизайн должен передавать то, что этот продукт делается без использования растительных жиров, красителей и прочей химии. П/э пленка в которой производятся эти два вида сыра - оранжевая. Образцы дизайна продукции компании можно посмотреть на их сайте www.ethnoproduct.com.

Ниже более подробная информация для двух видов продукта:

1. Сыр органический полутвердый пониженной жирности.

Форма сыра: круг

Форма этикетки: круг

Форма пленки, в которой упаковывается сыр при производстве - оранжевая.

Возможный цвет макета этикетки: тёмно-коричневый.

Размеры этикетки: диаметр круга 200 мм

Макет в данном случае должен быть функциональным. Т.к. сыр будет размещаться на полках гастрономии в супермаркетах, то при отрезании кусков для покупателей на куске сыра (который остается на витрине) должно оставаться максимум информации о продукте, т.е. макеты должны быть функциональными. Образцы такой функциональности - в файлах.

2. Сыр органический полутвердый 45% жирности.

Форма сыра: брусок

Форма этикетки: прямоугольник, края закруглённые, 2 шт на одном бруске сыра.

Возможный цвет макета этикетки: тёмно-коричневый.

Размеры этикетки: 110 на 110 мм

Размещение: две отдельные самоклейки, на сыре размещение- зеркально вверх ногами относительно друг друга (см. образец).

Обязательный состав этикеток:

- логотип компании

- логотип сертифицирующего органа

- логотип маркировки органической продукции

- качественные характеристики продукта (на этом этапе - не актуально, на отдельном этапе разместим).

Другие идеи по размещению или по цветам этикетки приветствуются. Если есть вопросы-пишите.