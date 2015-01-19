Макет дисконтной карты

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Предлагаю поработать над проектом:

Нужно нарисовать дисконт для организации занимающейся металлоломом.

На карте нужно разместить логотип, адрес сайта и телефон (номер телефона направлю позже). Дизайн карты в виде золотой банковской карты и на лицевой стороне название программы "ПОЧЁТНЫЙ ПОСТАВЩИК".

Золотой фон рисовать нужно только для просмотра. Печать будет производится на золотом пластике, поэтому в итоговом макете золотой фон нужно убрать, но для просмотра его нужно сделать.

На обратной стороне карты будет магнитная полоса (вверху) и текст (вышлю позже)

ЛОГОТИП НУЖНО ОТРИСОВАТЬ, ВЗЯВ ЕГО С САЙТА

http://www.vtor-res.ru/

Размер 91*57 дообрезной, 86*54 - послеобрезной. Векторый вариант.

Срок - до завтра до 8 утра по МСК.

Пишите цену.