Разработка визиток

Заказчик - компания ЭтноПродукт, небольшой производитель органической молочной и мясной продукции. Концепция ЭтноПродукт это производить продукцию из натуральных компонентов, с минимальной технологической переработкой, но все-таки на современных заводах с высоким уровнем гигиены. ЭтноПродукт запускает в ...