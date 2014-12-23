Открытка с Новогодним поздравлением

Необходимо создать открытку с поздравлением НГ для отправки в электронном виде. Открытка должна быть на автомобильную тему и тему безопасности на дороге. Фирменный стиль - с сайта avm.kiev.ua Лого - в прикрепленном файле. Приветствуется юмор без пошлостей