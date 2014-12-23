Дизайн упаковки

Нужно нарисовать дизайн упаковок компании ГОЛДКОРН (Компания корма) Упаковки должны быть красивые и презентабельные!

Старые упаковки я скину в скайпе)

Тип упаковок должен быть один, а остальное так как еа тех которые скидывал... то-есть с минералами и т.д.

Пишите цены и сроки!