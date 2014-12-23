Нужно сделать простой общий дизайн упаковки (бумажного крафт-мешка) для серии сухих строительных смесей. Размер упаковки 60х50х10 см. Печать в 1-2 цвета. Нужен яркий, стильный и запоминающийся дизайн).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать дизайн упаковок компании ГОЛДКОРН (Компания корма) Упаковки должны быть красивые и презентабельные!
Старые упаковки я скину в скайпе)
Тип упаковок должен быть один, а остальное так как еа тех которые скидывал... то-есть с минералами и т.д.
Пишите цены и сроки!
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