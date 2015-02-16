Дизайн упаковки для доставки еды из ресторана

Дизайн продукцииЗавершен22 заявки283 просмотра
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Требуется разработать логотип и дизайн коробок:

-пицца

-роллы

-стейки и горячие блюда

-бургеры (бумажный конверт)

-супы (стакан)

Название доставки - #едадомой

Телефон доставки 700-600

Дизайн должен быть ярким, богатым, аппетитным. Возможно с фотографиями еды.

9 лет назад
6puraDup
42 годаКазахстан
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
HOTOH
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$50
5 дней
Дмитрий, спасибо. Отличная работа!
Отлично сработались, все хорошо разъясняет, сотрудничеством доволен на все 100%.
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