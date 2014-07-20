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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Спасибо.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую сотрудничество!
$7
10 баллов
9 лет назад
Наталья отлично справилась с работой! Рекомендую!
Ответный отзыв
Дмитрий четко ставит задачу и без задержек оплачивает результат. Рекомендую сотрудничество!
$30
10 баллов
9 лет назад
Наталья, большое спасибо. Надеюсь пересечёмся в скайпе и я завершу свою часть сделки. Работа была выполнена отлично
Ответный отзыв
Честный заказчик, рекомендую сотрудничество. Григорий, буду рада продолжению работы.
$30
10 баллов
9 лет назад
Все быстро, красиво и с первого раза.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект! Михаил порядочный заказчик и приятный в общении человек. С удовольствием поработала бы с вами еще.
$45
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель. Все требования ТЗ выполнены. Очень доволен работой.
Ответный отзыв
Александр - приятный в общении заказчик. А самое главное, хорошо понимает что ему нужно и умеет это донести исполнителю. С удовольствием поработала бы с вами еще!
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга