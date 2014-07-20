Ptaxa3o

Наталья Ptaxa3o

 
43 годаРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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Портфолио
Отзывы заказчиков
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Придумать оформление страницы
Спасибо.
Хороший заказчик. Рекомендую сотрудничество!
Ответный отзыв
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Дизайн 1 страница сайта карта города
Наталья отлично справилась с работой! Рекомендую!
Дмитрий четко ставит задачу и без задержек оплачивает результат. Рекомендую сотрудничество!
Ответный отзыв
gree
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Требуется отрисовать тумбочки ,используя фото
Наталья, большое спасибо. Надеюсь пересечёмся в скайпе и я завершу свою часть сделки. Работа была выполнена отлично
Честный заказчик, рекомендую сотрудничество. Григорий, буду рада продолжению работы.
Ответный отзыв
greatman
Михаил 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Набор иконок
Все быстро, красиво и с первого раза.
Спасибо за интересный проект! Михаил порядочный заказчик и приятный в общении человек. С удовольствием поработала бы с вами еще.
Ответный отзыв
AlexArt
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Дизайн главной сайта-визитки для охранной фирмы.
Отличный исполнитель. Все требования ТЗ выполнены. Очень доволен работой.
Александр - приятный в общении заказчик. А самое главное, хорошо понимает что ему нужно и умеет это донести исполнителю. С удовольствием поработала бы с вами еще!
Ответный отзыв
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга