estampie

Лера estampie

 
45 летРоссия/Ижевск
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
UX, UI и дизайн мобильных приложений

Здравствуйте!

Актуальное портфолио тут: https://www.fl.ru/users/estampie/#228

Умею: UX, UI и дизайн мобильных приложений, дизайн баннеров, обработку и коллажирование фото, полиграфическую вёрстку (полный цикл), видеомонтаж.

Владею программами Photoshop, Illustrator, Corel Draw, InDesign, PageMaker, Acrobat, Sony Vegas, PowerPoint.

Аккуратна, пунктуальна, сообразительна, доброжелательна. Высокая скорость работы.

Дизайн мобильного приложенияInDesignPowerPointIllustratorPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
ant1
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Периодическое изготовление баннеров
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
AlexArt
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать письмо из Хогвардса. Формат А4.
Отличный исполнитель. Выполнили несколько проектов - всем доволен!
Было очень приятно и интересно работать с Александром. Как к заказчику - тоже никаких претензий, всё отлично. Саша, спасибо за сотрудничество и удачи со всеми проектами)
Ответный отзыв
Bartl
38 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$85
10 баллов
10 лет назад
Оформление скриншотов к iOS приложению
Все очень качественно и красиво. Как всегда :)
Снова с удовольствием поработала с Евгением. Чёткое ТЗ, оперативные разумные правки, своевременная оплата, приятное и корректное взаимодействие. Ура)
Ответный отзыв
dgakondaa
Артур 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов
$15
10 баллов
10 лет назад
Оформление группы в вконтакте
Качественная и супер оперативная работа!
Артур прекрасный заказчик: комфортное общение, своевременная оплата, чёткое и понятное ТЗ. Спасибо)
Ответный отзыв
media-mobil
Дмитрий 
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Дизайн для мобильной версии сайта ресторана
Лера замечательный человек и большой профессионал своего дела, обладающий большим запасом терпения в общении с непредсказуемыми заказчиками. Рекомендую ее для сотрудничества.
Приятный и корректный заказчик, готовый находить общий язык в проблемных ситуациях. Дмитрий, спасибо за незабываемое сотрудничество и всего самого наилучшего)
Ответный отзыв
Баннеры
3 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
2 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга