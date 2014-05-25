UX, UI и дизайн мобильных приложений
Здравствуйте!
Актуальное портфолио тут: https://www.fl.ru/users/estampie/#228
Умею: UX, UI и дизайн мобильных приложений, дизайн баннеров, обработку и коллажирование фото, полиграфическую вёрстку (полный цикл), видеомонтаж.
Владею программами Photoshop, Illustrator, Corel Draw, InDesign, PageMaker, Acrobat, Sony Vegas, PowerPoint.
Аккуратна, пунктуальна, сообразительна, доброжелательна. Высокая скорость работы.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интерфейсы, UX, UI - 5 шт.138 просмотров
- Книжная полка EduCat135 просмотров
- Баннеры и скриншоты мобильных приложений104 просмотра
- Иконки мобильных приложений127 просмотров
- Видеоролики 3 шт., Sony Vegas146 просмотров
- Книга 600 страниц, InDesign113 просмотров
- Газета, InDesign193 просмотра
- Вёрстка в Word из Acrobat148 просмотров
- Буклет, Corel Draw175 просмотров
- Плакаты для курсовых и дипломных работ223 просмотра
- Дизайн квартального календаря Corel Draw101 просмотр
- Ещё два лифлета, Corel Draw109 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель. Выполнили несколько проектов - всем доволен!
Ответный отзыв
Было очень приятно и интересно работать с Александром. Как к заказчику - тоже никаких претензий, всё отлично. Саша, спасибо за сотрудничество и удачи со всеми проектами)
$85
10 баллов
10 лет назад
Все очень качественно и красиво. Как всегда :)
Ответный отзыв
Снова с удовольствием поработала с Евгением. Чёткое ТЗ, оперативные разумные правки, своевременная оплата, приятное и корректное взаимодействие. Ура)
$15
10 баллов
10 лет назад
Качественная и супер оперативная работа!
Ответный отзыв
Артур прекрасный заказчик: комфортное общение, своевременная оплата, чёткое и понятное ТЗ. Спасибо)
$90
10 баллов
10 лет назад
Лера замечательный человек и большой профессионал своего дела, обладающий большим запасом терпения в общении с непредсказуемыми заказчиками. Рекомендую ее для сотрудничества.
Ответный отзыв
Приятный и корректный заказчик, готовый находить общий язык в проблемных ситуациях. Дмитрий, спасибо за незабываемое сотрудничество и всего самого наилучшего)
Баннеры
3 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
2 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга