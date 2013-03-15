Нужна красивая иконка для приложения :) ... Основная функция: защищенное хранилище фото пользователя с возможностью подключать облачные хранилища
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо оформить скриншоты под 2 размера (640x960, 640x1136) на 2 локализации (ru/en). Для каждого варианта размер/локализация - 5 штук. Тематика приложения - создание "видео историй" из отдельных снимков и публикация их в сети. На каждый скриншот будет ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо составить описание приложения на русском языке (есть черновой вариант с описанием функционала). Основная функция приложения - создание видео из фотографий и публикация их в интернете (социальные сети + своя сеть) Аналоги: https://itunes.apple.com/by/app/picorder/id506301586?mt=8 https://itunes.apple.com/by/app/close-up-daily-selfies/id515789135?mt=8 https://itunes.apple.com/by/app/daily-photo/id445523993?mt=8Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходима иконка ios приложения. Основная функция приложения - создание видео из фотографий и публикация их в интернете (социальные сети + своя сеть) Аналоги: https://itunes.apple.com/by/app/picorder/id506301586?mt=8 https://itunes.apple.com/by/app/close-up-daily-selfies/id515789135?mt=8 https://itunes.apple.com/by/app/daily-photo/id445523993?mt=8Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужны реальные живые читатели. Тематика - приложения для iOS. Интересует сколько будет стоить такое продвижениеСоциальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть приблизительное описание программы на русском языке. Нужно оформить это человеческим языком. 1000-1500 символов + за отдельную плату перевод на английский язык.Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Приложение категории Health Care ю Fitness Необходимы все размеры иконок: - 29х29 - 50х50 - 57х57 - 58х58 - 100х100 - 114х114 - 144х144 Плюс иконка для iTunes: 1024х1024 Стиль приложения на скриншотеИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад