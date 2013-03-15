Bartl

Евгений Bartl

 
38 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
iOS Developer
iOS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оформление скриншотов к iOS приложению

    Необходимо оформить скриншоты под 2 размера (640x960, 640x1136) на 2 локализации (ru/en). Для каждого варианта размер/локализация - 5 штук. Тематика приложения - создание "видео историй" из отдельных снимков и публикация их в сети. На каждый скриншот будет ...

    iOS
    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описание ios приложения

    Необходимо составить описание приложения на русском языке (есть черновой вариант с описанием функционала). Основная функция приложения - создание видео из фотографий и публикация их в интернете (социальные сети + своя сеть) Аналоги: https://itunes.apple.com/by/app/picorder/id506301586?mt=8 https://itunes.apple.com/by/app/close-up-daily-selfies/id515789135?mt=8 https://itunes.apple.com/by/app/daily-photo/id445523993?mt=8

    iOS
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Иконка ios приложеня

    Необходима иконка ios приложения. Основная функция приложения - создание видео из фотографий и публикация их в интернете (социальные сети + своя сеть) Аналоги: https://itunes.apple.com/by/app/picorder/id506301586?mt=8 https://itunes.apple.com/by/app/close-up-daily-selfies/id515789135?mt=8 https://itunes.apple.com/by/app/daily-photo/id445523993?mt=8

    iOS
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описание iOS-приложения

    Есть приблизительное описание программы на русском языке. Нужно оформить это человеческим языком. 1000-1500 символов + за отдельную плату перевод на английский язык.

    iOS
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Иконка iOS-приложения

    $50

    Приложение категории Health Care ю Fitness Необходимы все размеры иконок: - 29х29 - 50х50 - 57х57 - 58х58 - 100х100 - 114х114 - 144х144 Плюс иконка для iTunes: 1024х1024 Стиль приложения на скриншоте

    iOS
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Иконка для iOS приложения
Понравилось сотрудничество с Евгением: четка постановка задачи, легкое общение, быстрая оплата! Всем рекомендую!
Качественая работа, буду обращаться еще
Ответный отзыв
estampie
Лера 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$85
10 баллов
10 лет назад
Оформление скриншотов к iOS приложению
Снова с удовольствием поработала с Евгением. Чёткое ТЗ, оперативные разумные правки, своевременная оплата, приятное и корректное взаимодействие. Ура)
Все очень качественно и красиво. Как всегда :)
Ответный отзыв
estampie
Лера 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Иконка ios приложеня
Очень понравилось работать с Евгением: чёткая постановка задачи, приятное общение и хороший вкус) Оплата тоже своевременная. Всячески рекомендую!) Евгений, спасибо)
Отличная работа. Рекомендую :)
Ответный отзыв
maryska_mango
Марина 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Описание ios приложения
Сотрудничество на высоком профессиональном уровне. Только положительные впечатления. Благодарю!
Сотрудничество оставило одни пололожительные эмоции. Текст был составлен в кратчайшие сроки, качественно и профессионально. Всем рекомендую. Буду пользоваться услугами для будущих проектов.
Ответный отзыв
shuxrat-z
41 годУзбекистан
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Иконка iOS-приложения
Приятно работать с такими заказчиками!Было выложено чёткое т.з.,поэтому всё сделано без замечаний и разногласий.Готов на дальнейшее сотрудничество!
Работа была выполнена в срок, замечаний по качеству нет
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