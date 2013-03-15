Необходимо оформить скриншоты под 2 размера (640x960, 640x1136) на 2 локализации (ru/en). Для каждого варианта размер/локализация - 5 штук. Тематика приложения - создание "видео историй" из отдельных снимков и публикация их в сети. На каждый скриншот будет ...