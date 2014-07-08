maryska_mango

Марина maryska_mango

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

lilianochka13
Лилиана 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Специалист SMO/SMM
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
nolesxp
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Перевести документ с рус на англ
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
venok
Алена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
6 отзывов
$10
10 баллов
11 лет назад
Контент для сайта
Статья имеет 100% уникальность. Выполнены все требования и "мысли"... Просто супер!
Благонадежный Заказчик. Отменная постановка ТЗ и лояльное отношение!
Ответный отзыв
maitan
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Рерайтинг на английском языке (без перевода)
Очень рекомендую Марину - идеальный английский. Точно в срок все выполнила (рерайт на английском) и потом без проблем учла все замечания по своей работе и добавила правки. Очень рекомендую. Буду обращаться по мере надобности к ней.
Благодарю Артема за приятное сотрудничество и положительные эмоции. Рекомендую, как заказчика (четкая постановка задачи, оперативность оплаты и предоплаты) и как человека (воспитанный, лояльный).
Ответный отзыв
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)
$70
4 балла
11 лет назад
Курсовая работа на английском языке
Немного странное получилось сотрудничество. Недопонимание видимо было и недоверие. Сроки горели, наверное поэтому не смогли прийти к дипломатическому решению. Интересный человек. Выполнила работу не полностью, с несоблюдением срока, еще требует полной оплаты. Оплатил в соответствии с выполненным материалом. Отзыв считаю неадекватным.
Заказчик не идет на контакт. рассматривает удобные только для него методы сотрудничества. Оплата была произведена не полностью. Приятных впечатлений не было.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
9 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
2 отзыва
от $7
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв(-1)
от $50
от 5 дней
нет рейтинга