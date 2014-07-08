Отзывы заказчиков
$1000
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
11 лет назад
Статья имеет 100% уникальность. Выполнены все требования и "мысли"... Просто супер!
Ответный отзыв
Благонадежный Заказчик. Отменная постановка ТЗ и лояльное отношение!
$20
10 баллов
11 лет назад
Очень рекомендую Марину - идеальный английский. Точно в срок все выполнила (рерайт на английском) и потом без проблем учла все замечания по своей работе и добавила правки. Очень рекомендую. Буду обращаться по мере надобности к ней.
Ответный отзыв
Благодарю Артема за приятное сотрудничество и положительные эмоции. Рекомендую, как заказчика (четкая постановка задачи, оперативность оплаты и предоплаты) и как человека (воспитанный, лояльный).
$70
4 балла
11 лет назад
Немного странное получилось сотрудничество. Недопонимание видимо было и недоверие. Сроки горели, наверное поэтому не смогли прийти к дипломатическому решению. Интересный человек. Выполнила работу не полностью, с несоблюдением срока, еще требует полной оплаты. Оплатил в соответствии с выполненным материалом. Отзыв считаю неадекватным.
Ответный отзыв
Заказчик не идет на контакт. рассматривает удобные только для него методы сотрудничества. Оплата была произведена не полностью. Приятных впечатлений не было.
Копирайтинг
9 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
2 отзыва
от $7
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв(-1)
от $50
от 5 дней
нет рейтинга