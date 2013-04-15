Раскрутка Facebook/VK-страницы и twitter-аккаунта

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок174 просмотра

Нужны реальные живые читатели. Тематика - приложения для iOS.

Интересует сколько будет стоить такое продвижение

iOS
12 лет назад
Bartl
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров