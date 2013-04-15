Продвинуть промосайт о burn

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  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки156 просмотров

Необходимо создать группы в соц сетях: vk.com, fb.com, mail.ru и вести данные группы - т.е. наполнять интересным контентом и завлекать людей в них. Скольк будет стоить такая работа?

12 лет назад
heihachi
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров