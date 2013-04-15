Необходим человек который будет на тематических площадках (форумах) создавать темы и размещать сообщения, а так же заниматься поддержкой созданных тем
Продвинуть промосайт о burn
Необходимо создать группы в соц сетях: vk.com, fb.com, mail.ru и вести данные группы - т.е. наполнять интересным контентом и завлекать людей в них. Скольк будет стоить такая работа?
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