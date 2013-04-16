Специалист для раскрутки группы в VK

Здравствуйте Уважаемые фрилансеры! Для моего интернет магазина одежды требуется создать группу вконтакте. Мы находимся в Могилёве поэтому и участников хотелось бы добавить если не из Могилёва то хотя бы из Беларуси. Может быть у Вас ...