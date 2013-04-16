Специалист для раскрутки группы в VK

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка228 просмотров

Требуется специалист для продвижения группы во вконтакте.

Группа посвящена Видеосъемке свадеб, регион РТ

Ищем постоянного профессионального исполнителя для нашего проекта

Ждем от вас:

1. цена и сроки разработки ТЗ на продвижение,

2. цена работы в месяц, если внедрять ТЗ будете вы и планируемые результаты по месяцам.

12 лет назад
frell2
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров