Необходимо размещение отзывов на форумы

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок271 просмотр

Необходим человек который будет на тематических площадках (форумах) создавать темы и размещать сообщения, а так же заниматься поддержкой созданных тем

12 лет назад
nemesiswss
Николай 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров