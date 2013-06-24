Продвижение группы VK

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен7 заявок310 просмотров

Требуется специалист для продвижения группы во вконтакте.

Группа посвящена Скрапбукингу, регион Серпухов, ну и все заинтересованные.

Вообще, ищем постоянного профессионального исполнителя для по проектного сотрудничества, т.к. есть и другие проекты.

Ждем от вас:

1. цена и сроки разработки ТЗ на продвижение,

2. цена работы в месяц, если внедрять ТЗ будете вы и планируемые результаты по месяцам.

12 лет назад
safroni
Иван 
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ARV576
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$200
20 дней
Отлично поработали с Романом, обязательно будем обращаться ещё.

Заявки фрилансеров

ARV576
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад