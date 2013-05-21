Продвижение групп в социальных сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен5 заявок228 просмотров

Добрый день! Магазину женских кожаных сумок требуется продвижение в социальных сетях с целью продажи товаров магазина. Группы готовы - ВК, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер. Естественно основной упор на ВК и одноклассников. Необходимо ведение всех групп. Боты не интересуют, только реальные пользователи, женщины, возраст желательно 20-25+ так как ценовой диапазон - средний, цена сумки из натуральной кожи 4000 - 6000 т.р. Просьба озвучивать месячный бюджет и потенциальную отдачу в первые три месяца.Жду ваши предложения.

12 лет назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Kot12
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Наталья отлично выполняет свою работу, кол-во участников группы постоянно растет!
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Kot12
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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