Продвижение групп в социальных сетях

Добрый день! Магазину женских кожаных сумок требуется продвижение в социальных сетях с целью продажи товаров магазина. Группы готовы - ВК, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер. Естественно основной упор на ВК и одноклассников. Необходимо ведение всех групп. Боты не интересуют, только реальные пользователи, женщины, возраст желательно 20-25+ так как ценовой диапазон - средний, цена сумки из натуральной кожи 4000 - 6000 т.р. Просьба озвучивать месячный бюджет и потенциальную отдачу в первые три месяца.Жду ваши предложения.