Молодая рок группа ищет Пиар менеджера на удалённую работу со свободным графиком. Если Вы умеете хорошо раскручивать музыкальные группы - Вы тот, кто нам нужен! Рассмотрим любые варианты. Требования: - ...
Вести группу в ВК
Добрый день, Уважаемые соискатели.
Пытаемся увеличить продажи посредством социальных сетей
1. Необходимо создать и вести группу в ВК, постить интересные новости и статьи на тему «Команда, Командообразование, Климат в команде». Прослаивать все это информацией о наших мероприятиях, мини тренингах и пр.. Это должны быть картинки, интересная информация, опросы и т.д.. Обмениваться ссылками внутри соцсетей.
2. В начале работы необходимо будет написать про нашу группу для посетителей: дать ответ на три вопроса.
1. Зачем мне в эту группу вступать ?
2. Зачем мне быть в этой группе ?
3. Зачем мне ходить сюда каждый день ?
Буду работать только с теми, у кого действительно есть опыт ведения таких страниц.
От Вас хочу услышать объем работ по первому пункту, цены. В личку.
Выбранный исполнитель
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