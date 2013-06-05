Вести группу в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен5 заявок229 просмотров

Добрый день, Уважаемые соискатели.

Пытаемся увеличить продажи посредством социальных сетей

1. Необходимо создать и вести группу в ВК, постить интересные новости и статьи на тему «Команда, Командообразование, Климат в команде». Прослаивать все это информацией о наших мероприятиях, мини тренингах и пр.. Это должны быть картинки, интересная информация, опросы и т.д.. Обмениваться ссылками внутри соцсетей.

2. В начале работы необходимо будет написать про нашу группу для посетителей: дать ответ на три вопроса.

1. Зачем мне в эту группу вступать ?

2. Зачем мне быть в этой группе ?

3. Зачем мне ходить сюда каждый день ?

Буду работать только с теми, у кого действительно есть опыт ведения таких страниц.

От Вас хочу услышать объем работ по первому пункту, цены. В личку.

12 лет назад
trepkin
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

TheEvroman
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$70
3 дня
Сделали группу, все провели, но как то очень формально. Подписчики были удалены после обращения в ТП ВК о смене типа группы. В остальном претензий нет.
Прекрасный заказчик! Во время как оплата работы, так и её принятие!

Заявки фрилансеров

TheEvroman
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад