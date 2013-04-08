Привлечение подписчиков в группу на Facebook

Имеется группа ВК (http://vk.com/tablehero), представляющая интернет-магазин (http://tablehero.ru). Нужно больше людей в группе. Людей реальных (14-35 лет) и с одного (пока что) конкретного региона. Учитывая специфику группы и один регион - до тысячи человек будет ...