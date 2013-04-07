Продвижение соц. сети

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки179 просмотров

Каталоги плюс соц. закладки и: отдельно цену для соц. закладок, плюс отдельно цену прогона по каталогам.Тысячи каталогов не нужны, только небольшое кол-во реально трастовых каталогов.

12 лет назад
amazonn
Виктор 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров