Группа в контакте. Помочь с раскруткой

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  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен11 заявок239 просмотров

Раскрутить эту группу http://vk.com/sskindoctor .

12 лет назад
aroma
43 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Obogrelov
Сергей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Надежный исполнитель! Как говорится: сказал-сделал. Рекомендую.
Марии спасибо за отзыв! Отличный заказчик и душевный человек! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Obogrelov
Сергей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад