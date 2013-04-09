Есть группа Вконтакте интернет-магазина одежды для собак. Необходимо сделать так, чтоб в этой группе зарегистрировались 1000 реальных пользователей, проживающих на территории 10-12 выбранных мной субъектов РФ, и зарегистрированных в других группах покупки-продажи ...
Группа в контакте. Помочь с раскруткой
Раскрутить эту группу http://vk.com/sskindoctor .
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт11 лет назад
Тематика - суши ресторан в Москве. Запускаем несколько акций, надо эффективно прорекламировать. Наполнение группы желательно "живыми" пользователями, также нужна реклама в тематических сообществах. Впоследствии хотелось бы, чтобы группа выходила по некоторым запросам в ...Завершен12 лет назад
Требуется провести скрытую рекламную кампанию определенной модели электро товара для дома на женских форумах 7ya, eva.ru, mama.ru и пр., а так же на форумах. ТЗ: 1. И в блогах ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется увеличить население группы на 70 000 человек ваши предложения по стоимости и по времениЗавершен12 лет назад
- $1000
Нужно около 10.000 людей в http://vk.com/minecraftapplepi группу.Интерисуют сроки и цена.Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно раскрутить группу на Facebook, пригласить "живых" людей, не ботов, хотя бы 100Закрыт12 лет назад
Здравствуйте! Нужно раскрутить группу во вконтакте. Сейчас там 100 человек. Нужно чтобы было порядка 50 тыс (не ботов). Сколько будет стоить за 1тыс добавлений? Сколько займет по срокам ? Желательно, чтобы ...Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть группа vk.com. Нужно ~1000 человек. Аудитория нужна преимущественно женская. Тематика браслеты/украшения.Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Добрый день! Требуется опытный специалист по SMM, который бы занимался ведением страниц детского центра в социальных сетях: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki (разработка контента, модерирование страниц, контекстная реклама,посев ссылок на др.сообществах). ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт12 лет назад