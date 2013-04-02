Наполнение группы ботами и/или живыми участниками

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок178 просмотров

Есть группа vk.com.

Нужно ~1000 человек.

Аудитория нужна преимущественно женская.

Тематика браслеты/украшения.

12 лет назад
Atabekov
Дмитрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров