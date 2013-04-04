Исполнитель для рекламного сопровождения сайта

Требуется рекламное сопровождение сайта camper-c.ru в социальных сетях и на форумах.

Поддержание разговоров, тем, создание новых, посты, чистка мусора и рекламы, помощь пользователям, проведение конкурсов, скрытая реклама и т.д.

Обязательное требование – глубокие знания и опыт в автомобильной тематике (желательно прицепы-дачи), автопутешествия и автотуризм (просто путешествия, отдых и туризм не считаются!).

Предложения без примеров в указанных областях не рассматриваются!

Примеры и цены указывайте в проекте.

Оплата WMZ

Только долгосрочное сотрудничество.