Интересует вопрос продвижения группы http://vk.com/yuvelirnieizdeliya ВКонтакте. Участники уже почти набраны и уже почти топ. Хотелось бы улучшить группу с целью увеличения продаж с группы, а также привлечение заинтересованных именно в ...
Исполнитель для рекламного сопровождения сайта
Требуется рекламное сопровождение сайта camper-c.ru в социальных сетях и на форумах.
Поддержание разговоров, тем, создание новых, посты, чистка мусора и рекламы, помощь пользователям, проведение конкурсов, скрытая реклама и т.д.
Обязательное требование – глубокие знания и опыт в автомобильной тематике (желательно прицепы-дачи), автопутешествия и автотуризм (просто путешествия, отдых и туризм не считаются!).
Предложения без примеров в указанных областях не рассматриваются!
Примеры и цены указывайте в проекте.
Оплата WMZ
Только долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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