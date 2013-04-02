Продвижение компании в социальных сетях

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок187 просмотров

Добрый день!

Требуется опытный специалист по SMM, который бы занимался ведением страниц детского центра в социальных сетях: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki (разработка контента, модерирование страниц, контекстная реклама,посев ссылок на др.сообществах).

С уважением, Светлана

12 лет назад
ladushki
39 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров