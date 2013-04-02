Нужно раскрутить группу на Facebook

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  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки168 просмотров

Нужно раскрутить группу на Facebook, пригласить "живых" людей, не ботов, хотя бы 100

12 лет назад
ingagarsia
Майя 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ella96
Элла 
31 год
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

ella96
Элла 
31 год
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад