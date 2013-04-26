Раскрутить группу вк (Москва)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен11 заявок218 просмотров

Тематика - суши ресторан в Москве. Запускаем несколько акций, надо эффективно прорекламировать.

Наполнение группы желательно "живыми" пользователями, также нужна реклама в тематических сообществах. Впоследствии хотелось бы, чтобы группа выходила по некоторым запросам в поисковиках.

Контекстная реклама не нужна пока что.

Жду ваших предложений.

12 лет назад
pankovasu
Светлана 
60 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

zeka00
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$2
3 дня
Все выполнено на должном уровне, выражаю благодарность Евгению за отличную работу и приемлемую цену.
Очень честный работодатель,оплату получил сразу после выполнения заказа.Желаю дальнейших успехов !!

Заявки фрилансеров

zeka00
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
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