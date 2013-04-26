Раскрутить группу вк (Москва)

Тематика - суши ресторан в Москве. Запускаем несколько акций, надо эффективно прорекламировать.

Наполнение группы желательно "живыми" пользователями, также нужна реклама в тематических сообществах. Впоследствии хотелось бы, чтобы группа выходила по некоторым запросам в поисковиках.

Контекстная реклама не нужна пока что.

Жду ваших предложений.