pankovasu

Светлана pankovasu

 
60 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Программа для салона красоты (или альтернатива)

    $600

    Доброго дня, Для салона красоты требуется программа, в которой будет работать администратор. Должна учитывать приход в кассу, распределяя его между мастерами и владельцем, учитывать краску и другие материалы, используемые в работе ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подготовить три макета к печати

    Добрый день! Имеются три макета для меню спецпредложений в кафе, сделаны в формате А4, нужно подготовить два из них под печать 15х20 см, третий - для флаера А6. Таким образом, нужно изменить ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Раскрутить группу вк (Москва)

    Тематика - суши ресторан в Москве. Запускаем несколько акций, надо эффективно прорекламировать. Наполнение группы желательно "живыми" пользователями, также нужна реклама в тематических сообществах. Впоследствии хотелось бы, чтобы группа выходила по некоторым запросам в ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Вырезать объекты с 3 фотографий

    $10

    Добрый день. Запускаем новые акции в ресторане, отсняли три новых напитка и блюдо (фон - белые листы, у блюда - прозрачная тарелка, пожалуй, самое сложное для вырезки), нужно их професссионально вырезать ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт-визитка: продажа спецтехники (нужен срочно)

    $260

    Нужен довольно простой сайт-визитка с галереей и возможностью добавления статей. Тематика: спецтехника - самосвалы, цистерны, экскаваторы и т.д. Дизайн нужен и красивый, и простой, чтобы не рябил глаза. В дальнейшем планируется прикрутить интернет-магазин, ...

    Сайты «под ключ»40 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт интернет-магазина косметики, одежды и т. п.

    $250

    Нужен простой, понятный и (главное) ненавороченный сайт интернет-магазина. CMS и сам модуль магазина нужны максимально простые в управлении. (Возможен вариант создания шаблона под готовую CMS с модулем магазина и его настройка) Сперва ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт-визитка свадебного салона, только html и js

    Нужно довольно быстро придумать дизайн и сверстать сайт-визитку, хостинг/домен есть. Сайт должен состоять из главной страницы, на которой будет небольшая статья (напишу сама) и пара картинок, страницы с галереей на js, что-то типа ...

    HTMLJavaScript
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно сверстать и сделать галерею

    Имеется макет сайта свадебного салона, нужно сверстать в html или на простенькую CMS, т.к. нужна галерея. Плюс после нужно будет заполнить контентом. Из требований кроссбраузерность, seo-направленность. В приложении макет ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

iskander2525
Николай 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
8 баллов
10 лет назад
Нужно сверстать и сделать галерею
HTML
Супер
С Николаем действительно приятно работать. Всё быстро и чётко выполнил, и даже на день быстрее, чем обещал. Все мои просьбы что-либо поправить или изменить выполнял сразу же и без лишних заморочек. Спасибо.
Ответный отзыв
Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Подготовить три макета к печати
Хороший заказчик) Задание поставлено конкретно. Оплата своевременная. Рекомендую)
Все устроило, рад был работать
Ответный отзыв
zeka00
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Раскрутить группу вк (Москва)
Очень честный работодатель,оплату получил сразу после выполнения заказа.Желаю дальнейших успехов !!
Все выполнено на должном уровне, выражаю благодарность Евгению за отличную работу и приемлемую цену.
Ответный отзыв
Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Вырезать объекты с 3 фотографий
Только положительные впечатления от сотрудничества. Светлана отличный заказчик и приятный в общении человек. Оплата была произведена еще до исполнения мною работы, в моей практике это впервые))) Спасибо за сотрудничество, Светлана.
Благодарю Дениса за быструю и качественную работу. Все требуемые корректировки вносил оперативно, в нужный момент всегда был на связи. Никаких нареканий. Еще раз большое спасибо!
Ответный отзыв
zeniazik
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$45
10 баллов
13 лет назад
Сайт-визитка свадебного салона, только html и js
HTMLJavaScript
Рад был работать со Светланой, она хорошо изложила свою мысли, дав чётко понять где, что и как хотела видеть. В итоге всё быстро сделано, приятно работать с людьми, которые действительно знают чего хотят!