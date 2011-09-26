Доброго дня, Для салона красоты требуется программа, в которой будет работать администратор. Должна учитывать приход в кассу, распределяя его между мастерами и владельцем, учитывать краску и другие материалы, используемые в работе ...
- $600Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Имеются три макета для меню спецпредложений в кафе, сделаны в формате А4, нужно подготовить два из них под печать 15х20 см, третий - для флаера А6. Таким образом, нужно изменить ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
Собственно, сабж. Нужно выслать приглашения участникам группы (~2900 чел.) на вступление в другую группу похожей тематики (200 чел.). Жду ваших предложений.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Тематика - суши ресторан в Москве. Запускаем несколько акций, надо эффективно прорекламировать. Наполнение группы желательно "живыми" пользователями, также нужна реклама в тематических сообществах. Впоследствии хотелось бы, чтобы группа выходила по некоторым запросам в ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Добрый день. Запускаем новые акции в ресторане, отсняли три новых напитка и блюдо (фон - белые листы, у блюда - прозрачная тарелка, пожалуй, самое сложное для вырезки), нужно их професссионально вырезать ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $260
Нужен довольно простой сайт-визитка с галереей и возможностью добавления статей. Тематика: спецтехника - самосвалы, цистерны, экскаваторы и т.д. Дизайн нужен и красивый, и простой, чтобы не рябил глаза. В дальнейшем планируется прикрутить интернет-магазин, ...Сайты «под ключ»40 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен простой, понятный и (главное) ненавороченный сайт интернет-магазина. CMS и сам модуль магазина нужны максимально простые в управлении. (Возможен вариант создания шаблона под готовую CMS с модулем магазина и его настройка) Сперва ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно довольно быстро придумать дизайн и сверстать сайт-визитку, хостинг/домен есть. Сайт должен состоять из главной страницы, на которой будет небольшая статья (напишу сама) и пара картинок, страницы с галереей на js, что-то типа ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Есть сайт салона красоты, сам сайт простой - визитка, никакого php и т.п. Нужно 3 очень простых модуля на javascript: первый - простая и красивая ajax галерея с возможнстью добавлять описания, второй ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Имеется макет сайта свадебного салона, нужно сверстать в html или на простенькую CMS, т.к. нужна галерея. Плюс после нужно будет заполнить контентом. Из требований кроссбраузерность, seo-направленность. В приложении макет ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад