Есть фотографии мебели снятые в РАВ. Требуется сделать цветокоррекцию, убрать лишнее(фото сделаны в салоне где есть другая мебель.), вставить мебель в интерьер
Вырезать объекты с 3 фотографий
Добрый день.
Запускаем новые акции в ресторане, отсняли три новых напитка и блюдо (фон - белые листы, у блюда - прозрачная тарелка, пожалуй, самое сложное для вырезки), нужно их професссионально вырезать для помещения на флаеры и баннер с чисто белым фоном.
Планируем в дальнейшем еще несколько подобных акций, но в данный момент нужно обработать именно эти фотографии и СРОЧНО.
Не думаю, что бюджет должен быть более 250-300 р.
Жду ваших предложений
Спасибо
Выбранный исполнитель
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