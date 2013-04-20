Вырезать объекты с 3 фотографий

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен15 заявок306 просмотров

Добрый день.

Запускаем новые акции в ресторане, отсняли три новых напитка и блюдо (фон - белые листы, у блюда - прозрачная тарелка, пожалуй, самое сложное для вырезки), нужно их професссионально вырезать для помещения на флаеры и баннер с чисто белым фоном.

Планируем в дальнейшем еще несколько подобных акций, но в данный момент нужно обработать именно эти фотографии и СРОЧНО.

Не думаю, что бюджет должен быть более 250-300 р.

Жду ваших предложений

Спасибо

12 лет назад
pankovasu
Светлана 
60 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Благодарю Дениса за быструю и качественную работу. Все требуемые корректировки вносил оперативно, в нужный момент всегда был на связи. Никаких нареканий. Еще раз большое спасибо!
Только положительные впечатления от сотрудничества. Светлана отличный заказчик и приятный в общении человек. Оплата была произведена еще до исполнения мною работы, в моей практике это впервые))) Спасибо за сотрудничество, Светлана.

Заявки фрилансеров

Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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