Вырезать объекты с 3 фотографий

Добрый день.

Запускаем новые акции в ресторане, отсняли три новых напитка и блюдо (фон - белые листы, у блюда - прозрачная тарелка, пожалуй, самое сложное для вырезки), нужно их професссионально вырезать для помещения на флаеры и баннер с чисто белым фоном.

Планируем в дальнейшем еще несколько подобных акций, но в данный момент нужно обработать именно эти фотографии и СРОЧНО.

Не думаю, что бюджет должен быть более 250-300 р.

Жду ваших предложений

Спасибо