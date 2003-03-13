Фотомонтаж: кардридер в салоне микроавтобуса

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт1 заявка196 просмотров

Фотомонтаж изображения, необходимо поместить устройство с экраном внутрь микроавтобуса. Подробности - в приложенном ТЗ.

Просьба предлагать сроки и цены только после ознакомления с ТЗ.

12 лет назад
nedvigimost24
Куликов 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров