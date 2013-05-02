Обработать фотографии товаров интернет магазина

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен32 заявки444 просмотра

Необходимо обработать 71 фото товаров для интернет-магазина обуви(вырезать фон, подправить яркость, контраст и т.п.) Фото сделаны на фоне белых листов. Подробнее в личку

12 лет назад
rewiaca
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

valgeor
54 года
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
12 лет назад
$20
2 дня
Валерий, как и обещал, качественно и быстро выполнил задачу. Теперь работаем по другому проекту, и я очень доволен сотрудничеством. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Сотрудничством доволен! Поставлениые задачи ясны, матераалы для проекта подготовлены професионально в хорошем качестве. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

valgeor
54 года
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
12 лет назад

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