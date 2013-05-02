Есть фотографии надо фрагмент с одной фотографии вставить в другую. А точнее на одной фото мешок его надо вырезать, а на другой кресло(или стул) надо вот этот мешок поставить на кресло как будто он там ...
Обработать фотографии товаров интернет магазина
Необходимо обработать 71 фото товаров для интернет-магазина обуви(вырезать фон, подправить яркость, контраст и т.п.) Фото сделаны на фоне белых листов. Подробнее в личку
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