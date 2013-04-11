Обработка фотографии - увеличить со 100 кб до 200

Здравствуйте.

Есть фотография в jpeg, весит 120 кб.

Нужно что-нибудь с ней сделать чтобы она в jpeg весила чуть больше 200 кб.

Качество фотографии пострадать не должно, это фото на паспорт.

Оплата сразу. Спасибо.