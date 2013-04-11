Требуются ретушеры. Нужно обрабатывать фотографии интерьеров квартир, отелей, хостелов, гостиниц. Около 100 фото в день. Работа только с файлами RAW. Необходимо выполнить тестовое задание по обработке наших фото (см. в приложении), обрабатываете ...
Обработка фотографии - увеличить со 100 кб до 200
Здравствуйте.
Есть фотография в jpeg, весит 120 кб.
Нужно что-нибудь с ней сделать чтобы она в jpeg весила чуть больше 200 кб.
Качество фотографии пострадать не должно, это фото на паспорт.
Оплата сразу. Спасибо.
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