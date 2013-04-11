Обработка фотографии - увеличить со 100 кб до 200

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок220 просмотров

Здравствуйте.

Есть фотография в jpeg, весит 120 кб.

Нужно что-нибудь с ней сделать чтобы она в jpeg весила чуть больше 200 кб.

Качество фотографии пострадать не должно, это фото на паспорт.

Оплата сразу. Спасибо.

12 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

zim22190
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$1
1 день
Прекрасная работа! Быстро и в полном соответствии с пожеланиями.
Отличный заказчик, точное ТЗ, буду рад повторному сотрудничеству.

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zim22190
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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