Обработка фото для магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт24 заявки416 просмотров

Для детского магазина http://clck.ru/8gTuq требуется человек для обработки фото товаров.

Например http://clck.ru/8gTuu

Работа совсем несложная, но требует внимания.

Задачи:

- подогнать фото по размеру

- убирать вотермарки и фон

- убирать/добавлять тени

Фотографии будут предоставляться в виде файлов либо ссылок на интернет-источники.

Оплата за обработку:

50 фото 5 usd.

12 лет назад
nativetek
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров